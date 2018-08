Stoppt den krieg im jemen

Stoppt Saudi Arabien und seine Kriegskoalition!

Seit dem 26.März 2015 leiden die Menschen im Jemen unter der Geißel eines absurden Krieges. Ein Krieg, der ausgelöst wurde von einer arabischen und internationalen Koalition, angeführt von Saudi Arabien. Ein Krieg, der Kinder und Frauen tötet und vertreibt und die Infrastruktur eines ganzen Landes systematisch zerstört. Eine kritische Berichterstattung über den Völkermord im Jemen und die Rolle der internationalen Koalition inkl. den USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschlands dabei, findet in internationalen wie deutschen Haupt-Medien nicht statt und die UNO schaut sprachlos zu. Das sind Kriegsverbrechen, die niemals verjähren und die niemals vergessen werden dürfen!

31.01.2018 - Stop the War on Yemen 13.08.2017 - Stop the War on Yemen



Martin Smith - Frontline 19.07.2017 (Dauer: 10:50) Safe the Children - Frontline 19.07.2017 (Dauer: 00:51)



Das Gewaltverbot - Charta der Vereinten Nationen 26.06.1945 - Vereinte Nationen - UN Charta * Gründungsvertrag Artikel 2

Absatz 3: Alle Mitglieder legen ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel so bei, dass der Weltfriede, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden. Absatz 4: Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. (Die 193 Mitgliedsstaaten) Der völkerrechtswidrige Krieg, geführt von Saudi Arabien im Jemen 24.03.2017 – RT-Deutsch: „… Menschenrechtsorganisationen haben die Angriffe der saudisch geführten Kriegskoalition auf zivile Ziele im Jemen mehrfach als völkerrechtswidrig verurteilt. Derzeit leiden rund 3,3 Millionen Menschen im Jemen, darunter 2,1 Millionen Kinder unter akuter Unterernährung und über 7 Millionen Menschen unter extremer Not und benötigen dringend humanitäre Hilfe. Hilfsorganisationen fürchten, dass die Boden-, See-, und Luft-Blockade im Jemen, das über 90 Prozent seiner Lebensmittel importieren muss, bald tödlicher sein könnte, als der Krieg an sich. …“



















Die Rolle Deutschlands bei den völkerrechtswidrigen Kriegsverbrechen im Jemen Zwei-plus-Vier-Vertrag vom 12.09.1990 (BGBl. 1990 II S. 1317) Artikel 2: Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihre Erklärungen, daß von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird [...] daß das vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen. .... Waffenexporte in Krisengebiete Saudi Arabien ist der drittgrößte Waffenimporteur deutscher Rüstungskonzerne, immer mit Genehmigung der Bundesregierung aus CDU, CSU, SPD und früher FDP. Spiegel-Online, 14.03.2017: Exportgenehmigung durch Regierung - Neue deutsche Waffen für Saudi-Arabien! „Trotz Jemen-Krieg hat die Bundesregierung nach SPIEGEL-Informationen Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien abgenickt. Auch nach Ägypten und in die Vereinigten Arabischen Emirate dürfen deutsche Firmen exportieren. …“. 13.07.2017 - ARD "Regierung genehmigt Exporte - Wieder Waffen für Saudi Arabien". Dabei fördert das wahabitische Königreich Saudi Arabien die extremste Form des Islam und bereitet somit dem islamischen Terror weltweit den Boden, siehe Süddeutsche Zeitung vom 12.06.2016 bzw. Frankfurter Allgemeine vom 28.11.2015, die Saudi Arabien als Nährboden des Terrors beschreibt.

+++ Friedensaktionen +++ 27. bis 29.07.2018 - Friedensfestival Pax Terra Musica in Friesack +++ 23.06. - 01.07.2018 - Stoppt die US-Air-Base Ramstein +++ 19.06.2018 - Peace for Yemen - Vereinte Nationen in Genf +++ 17.06.2018 - Offener Brief zur Fußball-WM 2018 +++ 13.06.2018 - Berlin-Bundestag - Protest gegen den Kampfdrohnen-Beschluss +++ 30.05.2018 - Brief an den Deutschen Bundestag zur Beschaffung von Kampfdrohnen +++ 19.05.2018 - 4. Bundesweite Mahnwache Berlin +++ 25.04.2018 - Brief an den Außenminister Deutschlands Heiko Maas +++ 02.04.2018 – Cottbus 3. Ostermarsch „Abrüsten statt Aufrüsten“ +++ 31.03.2018 - Berliner Ostermarsch "Abrüsten statt Aufrüsten" +++ 31.03.2018 - Offener Brief an die Bundesregierung Deutschlands & Weltgemeinschaft +++ 26.03.2018 - Mahnwache Berlin - 3. Jahrestag des saudischen Kriegsbeginn im Jemen +++ 24.03.2018 - Fotoausstellung und Protestkundgebung am Brandenburger Tor +++ 30.01.2018 - 1000. Jahrestag Bautzner Frieden +++ 18.12.2017 - Deutsch-Jemenitische Gesellschaft e.V. am Brandenburger Tor Berlin +++ 09.12.2017 BTU-Cottbus - Wanderausstellung Zivilcourage +++ 11.11.2017 Königs Wusterhausen - Wanderausstellung Zivilcourage +++ 02.10.2017 - Mahnwache für den Frieden - Friedenskoordination Cottbus +++ 03. bis 10.09.2017 - Stopp Air-Base-Ramstein - Kein Drohnenkrieg! +++ 01.09.2017 - 4. Bautzener Friedensfest +++ 12.08.2017 - Flashmob Stoppt Air-Base-Ramstein - Berlin Alexanderplatz +++ 23. bis 25.06.2017 - Pax Terra Musica - Friedensfestival in Niedergörsdorf +++ 21.06.2017 - Kampfdrohnen-Protestkundgebung vor dem Bundestag +++ 18.05.2017 - APPELL FÜR DEN FRIEDEN - Offener Brief zur Bundestagswahl 2017 +++

Dokumentationen auf YouTube - Vergessene Kriegsverbrechen im Jemen

