"Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um eure Herzen gelegt habt. Wenn jeder wartet, bis der andere anfängt, fängt keiner an!"

Sophie Scholl, Weiße Rose

01.09.2018 - 5. Bautzner Friedensfest anlässlich des Weltfriedenstages

4. Bautzner Friedensfest Anlässlich des Weltfriedenstages, am 01. September, feiert der nicht eingetragene Verein „Bautzner Frieden“ das 5. Bautzner Friedensfest. Der Verein möchte gemeinsam mit den Menschen den Tag feierlich begehen und gleichzeitig daran erinnern, dass der Frieden ein kostbares Gut unserer Zivilisation ist und das wir gut daran tun, ihn sorgfältig zu bewahren. Viele Gäste sind an dem Tag in Bautzen anwesend, um ihren Beitrag zu diesem Fest einzubringen. Es wird eine öffentliche Podiumsdiskussion zum Thema Frieden und Medien stattfinden. Das soziale Projekt „Bärensuppe“, das schon letztes Jahr in unserer Stadt gastierte, ist auch wieder vor Ort. Musiker, sowie andere Künstler werden für ein buntes kulturelles Programm sorgen. Also, wer am Samstag, den 01. September 2018, ab 12.00 Uhr Zeit und Muse hat, der kommt einfach nach Bautzen auf den Kornmarkt und feiert mit uns gemeinsam den Weltfriedenstag! Bautzner Frieden e.V.

12.08.2018 - Berlin - Protestkundgebung gegen den Kindermord in Jemen

Am 09.08.2018 bombardierte die saudische Kriegskoalition in der nordjemenitischen Stadt Saada einen Schulbus, wobei mindestens 50 Menschen getötet und 77 verletzt wurden, zumeist Kinder. Während Schweden, Bolivien, die Niederlande, Peru und Polen eine inoffizielle und dringende Sitzung des Weltsicherheitsrats für den 10.09. einberufen, fordert Deutschland - Waffenlieferant an Saudi Arabien und dessen Kriegskoalition, in einer Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes lediglich eine unabhängige Untersuchung, unterlässt jedoch die Verurteilung Saudi Arabiens und beruft keine Sondersitzung vor der UN ein.



Anteil nehmen und teilnehmen! Die Friedensinitiative Stop the WAR in Yemen unterstützt die von der NGO INSAN - Für Menschenrechte und Frieden e.V. kurzfristig organisierte Protestkundgebung am Brandenburger Tor in Berlin. Impressionen zur Protestkundgebung

04. und 06.08.2018 - Protestkundgebungen in Berlin - Hiroshima und Nagasaki mahnen!

Stop the WAR in Yemen ruft zum Mitmachen auf! Da sich die Jahrestage der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki nähern - finden in Berlin zwei Protestkundgebungen zum Thema "Hiroshima mahnt - Abzug aller Atomwaffen" aus Deutschland statt.

Deutschland selbst ist noch nicht Atommacht, obwohl sich im intellektuellen Umfeld und in Kreisen der Bundesregierung die Stimmen mehren, dass Deutschland – entgegen dem völkerrechtsverbindlichen 2+4-Vertrag von 1990, eigene Atomwaffen besitzen sollte. Bisher haben sich die Bundesregierungen aus CDU, CSU und SPD erfolgreich gewährt, dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten, zumal auf dem US-Militärstützpunkt in Büchel (Rheinland-Pfalz) bereits deutsche Piloten im Abwurf von Atombomben ausgebildet werden. Und das 2015 zum ersten Mal nach 1945 Nuklearbomben erneut in einem Krieg eingesetzt wurden – diesmal im Jemen, ist dank westlicher Medien bisher kaum bekannt, jedoch laut Jeff Smith,- einem Atomphysiker und ehemaligen Inspekteur der IAEO, bestätigt. 04.06.2018 - Samstag "Raus aus der Nato" Demonstration Los geht es um 13 Uhr am Alexanderplatz zwischen dem S-Bahnhof und dem Fernsehturm mit Umzug zum Brandenburger Tor. 06.08.2018 - Montag Friedensglockengesellschaft Berlin e.V. Aktivisten und Initiativen der Berliner Friedensbewegung treffen sich zum Hiroshima-Tag um 18 Uhr an der japanischen Friedensglocke im Stadtpark Friedrichshain. Stop the WAR in Yemen - Offener Brief an die Weltgemeinschaft Hiroshima & Nagasaki mahnen - Protestkundgebung 04.08.2018 in Berlin Raus der NATO! Hiroshima mahnt" 04.08.2018 Facebook - Alexanderplatz bis Brandenburger Tor Hiroshima & Nagasaki mahnen - Friedensglocke 06.08.2018 in Berlin 1945 bis 2018 - 73 Jahre, Hiroshima und Nagasaki mahnen! Facebook - Friedensglockengesellschaft e. V.



27. bis 29.07.2018 - Pax Terra Musica in Friesack

Pax Terra Musica ist das Festival der Friedensbewegung und ihres Geistes. Unter dem Motto „Unsere Heimat ist die Erde, unsere Religion ist die Liebe, unsere Nationalität ist Mensch“, trafen sich bereits 2017 über 1.500 Menschen, um gemeinsam ein Zeichen für das friedliche und nachhaltige Miteinander zu setzen.

Auch in 2018 öffnet das PTM erneut seine Tore, und wie sich das gehört ist die Musik ein wesentlicher Schlüssel zur Gemeinsamkeit. Musik verbindet, transportiert Gefühle, Botschaften und ist so vielfältig wie wir Menschen. Von Rock über Pop und Hip Hop bis zu Klängen der Didgeredoos oder flatternder Beats im Techno-Bereich, wird gefeiert und getanzt, gesellschaftskritische Texte zum Nachdenken kommen ebenfalls nicht zu kurz. Frieden leben und Zukunft gestalten ist auch das Motto des Pax Terra Ausstellerbereiches. Impressionen vom Festival und der komplette Vortrag als Video-Mitschnitt von Stop the WAR in Yemen hier: Stop the WAR in Yemen auf Pax Terra Musica!



19.06.2018 - Peace for Yemen - Vereinte Nationen in Genf

(ODVV) Organization for Defending Victims of Violance - Human rights in Yemen

Auf Einladung der NGO „Insan - Für Menschenrechte und Frieden“ hielt die Friedensinitiative Stop the WAR in Yemen am 19.06.2018 bei den Vereinten Nationen einen Gastvortrag über die aktuelle Lage im Jemen, die tagtäglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit der saudischen Kriegskoalition, über das Mitwirken deutscher Politik und Medien dabei. Veranstalter bei der UN war die NGO ODVV. Die Organisation für die Verteidigung von Opfern von Gewalt ist eine nicht-staatliche, nicht-politische Organisation in Sonderberatungsstatus für den Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC). 19.06.2018 - Genf: Peace for Yemen - Vereinte Nationen Raum XXIV



Die ODVV wurde 1988 in Teheran gegründet und ist auf dem Gebiet der Menschenrechte und der humanitären Aktivitäten aktiv. Die ODVV ist mit der Abteilung für öffentliche Information der Vereinten Nationen (UNDPI) verbunden, die an der NGO-Koalition für ein internationales Gericht - mit Sitz in New York, beteiligt. Hier die komplette Präsentation!

17.06.2018 - Offener Brief zur Fußball-WM 2018

Bundestagsdebatte am 14.06. zu „Menschenrechtsverletzungen – Fußball-WM 2018 in Russland“ vs. Saudi Arabien

HAUSHALTSAUSSCHUSS IM BUNDESTAG

VERTEIDIGUNGSAUSSCHUSS IM BUNDESTAG

AUSWÄRTIGER AUSSCHUSS

AUSSCHUSS FÜR MENSCHENRECHTE UND HUMANITÄRE HILFE

AUSSCHUSS FÜR RECHT UND VERBRAUCHERSCHUTZ

PRÄSIDENT DES DEUTSCHEN FUSSBALL-BUNDES - REINHARD GRINDEL

BUNDESTRAINER - JOACHIM LÖW Sehr geehrte Abgeordnete des deutschen Bundestages, am 14. Juni fand im Bundestag auf Initiative der FDP und Bündnis90/Grüne eine Debatte über die Menschenrechtsverletzungen in Russland im Kontext Fußball-WM 2018 statt. Just an diesem Tag, als in Moskau das Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi Arabien stattfand. Drucksache 19/2672 – Antrag der FDP: Menschenrechtsschutz während und nach der Fußball-WM 2018 in Russland Drucksache 19/2667 – Antrag von Bündnis90/Die Grünen: Fußball-WM 2018 – Menschenrechtsverletzer ins Abseits "Menschenrechtsverletzungen – WM 2018"



13.06.2018 - Berlin-Bundestag - Protest gegen den Kampfdrohnen-Beschluß

Am 13. Juni beschlossen der Verteidigungs- und der Haushaltsausschuss die jahrelang umstrittene Beschaffung von fünf bewaffnungsfähigen Drohnen des Typs „Heron TP“. Damit übergeht die amtierende Bundesregierung den Willen der Bevölkerung, die sich in Umfragen mit deutlicher Mehrheit dagegen aussprach. Die Bestückung mit Raketen und Lenkbomben soll der Bundestag zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Mit der Waffenfähigkeit der Drohne wird jedoch ein Druck zur tatsächlichen Bewaffnung erzeugt. Deshalb ist das Taktieren der SPD in dieser Frage eine Nebelkerze, um die



eigenen Wähler zu besänftigen. Wäre der Ausgang der bereits 2014 versprochenen „breiten gesellschaftlichen Debatte“ tatsächlich offen, müsste nicht die teuerste Drohne am Markt beschafft werden, sondern es würde der Betrieb der jetzt schon in Afghanistan zur Beobachtung aus der Luft eingesetzten „Heron 1“ genügen. Andrej Hunko - Mitglied des Deutschen Bundestags und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Ausführliche Infos: Stop the WAR in Yemen – Drohnenkrieg

30.05.2018 - Brief an den Deutschen Bundestag zur Beschaffung von Kampfdrohnen

30.05.2018 - Stop the WAR in Yemen BUNDESTAG-ENTSCHEIDUNG ZUR KAMPFDROHNEN-BESCHAFFUNG IM JUNI 2018 Sagen Sie "Nein" zum Leasingvertrag für bewaffnungsfähige Drohnen für die Bundeswehr! DROHNENKRIEG - KAMPFDROHNEN ÄCHTEN! Deutschland - US-AIR-Base Ramstein schließen! 30.05.2018 - Schreiben an den Deutschen Bundestag



19.05.2018 - 4. Bundesweite Mahnwache Berlin

Im März 2014 wurde die Friedensbewegung neu belebt. Tausende Menschen folgten seit je her jeden Montag in sehr vielen Städten Deutschland weit den Ruf nach Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit.

Unzählige soziale und nachhaltige Projekte wurden gestartet, Festivals und Friedensfahrten sind in Folge entstanden. Es wird Zeit das wir uns wieder gemeinsam versammeln, auch um zu zeigen das die unabhängige Friedensbewegung lebt. Wir starten am Alexanderplatz - dort sollen alle noch aktiven Mahnwachen eine Bühne erhalten. Bitte meldet euch unter mitsch@mahnwache.info 4. Bundesweite Mahnwache auf Facebook Weltweiter Widerstand auf Facebook



17.05.2018 - Stop the WAR in Yemen zu Gast beim Talk von Speak out

"... Dieser Krieg muss in die deutsche Öffentlichkeit, er muss in die Diskussion, er muss in unser Bewusstsein erst einmal rein, [...] wir müssen etwas dagegen tun! ..." (Jacob Reiman - JusticeNow)

Seit dem 26.März 2015 leiden die Menschen im Jemen unter der Geißel eines absurden Krieges. Ein Krieg, der ausgelöst wurde von einer arabischen und internationalen Koalition, angeführt von Saudi Arabien. Ein Krieg, der Kinder und Frauen tötet und vertreibt und die Infrastruktur eines ganzen Landes systematisch zerstört. Die komplette Sendung (Dauer 28:51) inkl. Englische Übersetzung Hier gehts zur Sendung



25.04.2018 - Brief an den Außenminister Deutschlands Heiko Maas

"... Wie Spiegel-Online am 23.04.2018 berichtet, wurde am Sonntag den 22.03.2018 durch die saudische Kriegskoalition erneut ein unfassbares Verbrechen gegen die Menschlichkeit, „Bürgerkrieg - Viele Tote bei Luftangriff auf Hochzeit im Jemen“ verübt, bei dem nach internationalen Medienberichten 88 zivile Opfer zu beklagen sind, unter denen sich auch 30 Kinder befinden. Al-Masiah berichtet auf Twitter von 33 zerfetzten leblosen Körpern und 55 Menschen mit schwersten Verletzungen. Ärzte ohne Grenzen hat bereits den Luftangriff auf die Hochzeitsfeier in der Provinz Hadscha verurteilt. Hiermit fordere ich Sie als Gründer und Sprecher des Friedensprojektes Stop the WAR in Yemen auf, unverzüglich dieses erneute Verbrechen von Saudi Arabien und deren Kriegskoalition in einer internationalen Protestnote auf das Schärfste zu verurteilen. Ich fordere Sie auf, ein sofortiges und allumfassendes Waffenembargo Deutschlands gegen jedes einzelne Mitgliedsland der saudischen Kriegskoalition zu verhängen. Ich fordere Sie auf, bei der UN eine Sondersitzung einberufen zu lassen und gegen Saudi Arabien und Länder deren Kriegskoalition schwerste Sanktionen zu verhängen und ein internationales Waffenembargo gegen diese genannten Länder zu verabschieden." Quellen-Nachweis: www.krieg-im-jemen.de/presse 25.04.2018 - Brief an den Bundesminister Auswärtiges Heiko Maas - Kein Ende der Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Saudi Arabien und Kriegskoalition im Jemen



02.04.2018 – Cottbus 3. Ostermarsch „Abrüsten statt Aufrüsten“

Dafür rufen wir alle friedliebende und friedensschaffende Menschen auf, am Ostermontag mit uns auf die Straße zugehen!

Ostermontag, 02.04.2018, 14 Uhr, Beginn Stadthallenvorplatz

Kriege überziehen die Welt und treiben Millionen Menschen in die Flucht, aber die Bundesregierung plant die Rüstungsausgaben nahezu zu verdoppeln, Rüstungsexporte sind auf Rekordhöhe.

Militär löst keine Probleme. Schluss damit – eine andere Politik muss her.

Damit wollen wir anfangen:

– militärische Aufrüstung stoppen

– Perspektiven für Entwicklung

– Klimagerechtigkeit und soziale Sicherheit schaffen

– Spannungen abbauen

– Vertrauen aufbauen

– verhandeln www.friko-cottbus.de www.facebook.com/friko.cottbus Ostermarsch Cottbus auf Facebook Ostermarsch Cottbus - Fotoalbum Stop the WAR in Yemen



31.03.2018 - Berliner Ostermarsch "Abrüsten statt Aufrüsten"

RBB: Berliner Ostermarschierer fordern Ende aller Kriege In Moabit haben sich am Samstag Friedensinitiativen zum traditionellen Ostermarsch versammelt. Unter dem Motto "Abrüsten statt aufrüsten" demonstrierten rund 2000 Teilnehmer gegen Rüstungsexporte und gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr.

31.03.2018 - Offener Brief an die Bundesregierung Deutschlands & Weltgemeinschaft

Sehr geehrte Damen und Herren: Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres, NATO- Generalsekretär Jens Stoltenberg, Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk, Herr Bundespräsident Deutschlands Frank-Walter Steinmeier, Herr Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble und Stellvertreter*innen, Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Fraktionsvorsitzende und alle Mitglieder des Deutschen Bundestages Die Friedensinitiative Stop the WAR in Jemen – vertreten durch den Gründer Mathias Tretschog, fordert die Bundesregierung und alle oben genannte Vertretungen der Welt auf, ein sofortiges und umfängliches Waffenembargo gegen alle Länder zu verhängen, die „ideell und substanziell militärisch“ am Krieg gegen Jemen beteiligt sind. Darüber hinaus erwarten wir von der Bundesregierung und Staaten der Weltgemeinschaft, die sofortige Stornierung aller genehmigten Rüstungsexporte an Empfängerländer, die noch nicht ausgeliefert wurden sowie die öffentlichkeitswirksame internationale Ächtung des saudischen Völkermordes im Jemen! ..." Zum Offenen Brief Online inkl. PDF-Download 31.03.2018 - OFFENER BRIEF AN DIE WELTGEMEINSCHAFT



26.03.2018 - Mahnwache Berlin - 3. Jahrestag des saudischen Kriegsbeginn im Jemen

Seit dem 26.März 2015 leiden die Menschen im Jemen unter der Geißel eines absurden Krieges. Ein Krieg, der ausgelöst wurde von einer arabischen und internationalen Koalition, angeführt von Saudi Arabien. Ein Krieg, der Kinder und Frauen tötet und vertreibt und die Infrastruktur eines ganzen Landes systematisch zerstört. Eine kritische Berichterstattung über den Völkermord im Jemen und die Rolle der internationalen Koalition inkl. den USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschlands dabei, findet in internationalen wie deutschen Haupt-Medien nicht statt und die UNO schaut sprachlos zu. Das sind Kriegsverbrechen, die niemals verjähren und die niemals vergessen werden dürfen! 26.03.2018 ab 18:00 Uhr Brandenburg Tor Berlin 26.03.2018 - Weltweiter Widerstand 2018 - Mahnwachen Berlin



24.03.2018 - Fotoausstellung und Protestkundgebung am Brandenburger Tor

Der Jemen stirbt und die Welt schweigt!

Die Menschen im Jemen leiden seit vielen Jahren unter den Folgen von Bürgerkriegen, Korruption und Mangelwirtschaft, ganz besonders jedoch unter dem Krieg von Saudi Arabien mit Beginn am 26.03.2015. Die Friedensinitiative Stop the WAR in Yemen aus Berlin-Brandenburg unterstützt die in Deutschland lebenden jemenitischen Bürgerinnen und Bürger bei ihrem Engagement für Frieden im Jemen und die sofortige Beendigung des von Saudi Arabien angeführten Krieges gegen den Jemen sowie die



sofortige Beendigung der saudischen Blockade zu Luft, zu Land und zur See, durchgesetzt von der saudische Kriegskoalition. 24.03.2018 ab 14:30 Uhr Brandenburger Tor Berlin

30.01.2018 - 1000. Jahrestag Bautzner Frieden

Der Frieden von Bautzen war ein Friedensvertrag zwischen dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Heinrich II. und dem polnischen Herrscher Boleslaw I. Chrobry. Der Frieden von Bautzen, der auf Drängen Kaiser Heinrichs II. überraschend am 30. Januar 1018 auf der Ortenburg zu Bautzen zustande kam, beendete seit 15 Jahren miteinander geführte Kriege und zugleich das Bündnis, das Heinrich II. 1003 mit den heidnischen Lutizen geschlossen hatte. Er bedeutete nach nichterfüllten Hoffnungen, die beide Seiten an den Frieden von Merseburg 1013 geknüpft hatten, die Rückkehr zu einer gemeinsamen, gegen das Byzantinisch-Oströmische eingeSHENKt.tv (Dauer: 47:23)



Reich gerichteten Politik auf der Grundlage des Konzeptes des römisch-deutschen Kaisers Ottos III. der Restauratio (Renovatio) imperii Romanorum, der Wiederherstellung (Erneuerung) alter Rechte beziehungsweise Besitzungen des (West-)Römischen Reiches. Ziel der Veranstaltung ist es, Menschen zu ehren, die sich selbstlos für Frieden und Völkerverständigung einsetzen. Die Mitmenschen sollten somit mehr mit dem Thema „Frieden“ konfrontieren werden, um ihnen auch eine unabhängigen und alternativen Information zukommen zu lassen, damit diese sich kritischer und eigenständiger mit Aussagen bzw. Nachrichten auseinandersetzen. Der Stadt Bautzen soll eine weitere angenehme Eigenschaft zuteilwerden, die zugleich der Gegend ein positives Bild vermittelt wird. Stop the WAR in Yemen wird Gast bei dieser Veranstaltung sein! 30.01.2018 - Bautzner Frieden - Preisverleihung im Deutsch-Sorbischen-Volkstheater

18.12.2017 - Deutsch-Jemenitische Gesellschaft e.V. am Brandenburger Tor Berlin

Demonstration YEMEN IS DYING - WHO CARES? Deutsch-Jemenitische Gesellschaft e. V.

Who cares about Yemen? - Demonstration für Frieden im Jemen - Beendet das Töten

Wir schließen uns zahlreichen internationalen Hilfsorganisationen an und fordern die deutsche sowie andere europäische und nordamerikanische Regierungen und die Regionalmächte im Nahen Osten auf:

- Leistet mehr humanitäre Hilfe im Jemen! / Supply more humanitarian aid in Yemen! - Beendet die Bombardierungen und sämtliche Blockaden der überlebensnotwendigen Handelswege in den Jemen! /

- Stoppt die Rüstungsexporte Stoppt die Rüstungsexporte an kriegsführende Länder des Arabischen/Persischen Golfs! - Drängt auf eine politische Annäherung im Nahen Osten! - Unterstützt die friedlichen Kräfte im Jemen! Politische Lösungen können nur im Jemen selbst gefunden werden, nicht durch Einmischung von außen! Impressionen zur Friedensdemonstration Deutsch-Jemenitische Gesellschaft e.V.

09.12.2017 BTU-Cottbus - Wanderausstellung Zivilcourage

Brandenburgische Technische Universität (BTU)

11.11.2017 Königs Wusterhausen - Wanderausstellung Zivilcourage

Bei der bundesweiten Wanderausstellung werden Workshop-Exponate vorgestellt, bei denen Schüler aus ganz Deutschland Hassbotschaften kreativ umgestaltet haben. Abgerundet wird die Ausstellung mit einer Buchlesung aus "Mein Kampf gegen Rechts" - von und mit der Friedensaktivistin Irmela Mensah-Schramm, Filmvorführungen und Podiumsdiskussionen zum Thema Zivilcourage. Ziel der Wanderausstellung ist es, Besucher zu ermutigen, ihr ehrenamtliches Engagement in Willkommensinitiativen für Refugees, in Initiativen die sich der Zivilgesellschaft, der Fluchtursachenbekämpfung bzw. der Friedenssicherung widmen beizubehalten und jene, die sich bisher noch nicht getraut haben, sich zukünftig zu engagieren.

Haithm Al-Askari, jemenitischer Student in Deutschland und Unterstützer der Friedensinitiative „Stop the WAR in Yemen" - der sich für Verbote von Rüstungsforschung an deutschen Hochschulen engagiert, gehört zu den Teilnehmern der Podiumsdiskussion. Wanderausstellung Zivilcourage



02.10.2017 - Mahnwache für den Frieden - Friedenskoordination Cottbus

Friedensmahnwache im Gedenken an die zivilen Opfer bundesdeutscher Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien im Krieg gegen den Jemen (Ort: Stadthallenvorplatz Cottbus). Vortragende sind unter anderem: - Mehrere BTU-Studenten aus dem Jemen. Viele haben in den letzten Tagen Familienangehörige durch saudi-arabische Fliegerbomben unter Anwendung bundesdeutscher Waffentechnik verloren. Es waren vor allem Kinder! Friedenskoordination Cottbus Krieg im Jemen - Hintergründe



03. bis 10.09.2017 - Stopp Air-Base-Ramstein - Kein Drohnenkrieg!

Der US-Militärstützpunkt Ramstein ist ein zentrales Drehkreuz für die Vorbereitung und Durchführung völkerrechtwidriger Angriffskriege. Die meisten tödlichen Einsätze US-amerikanischer Kampfdrohnen, u.a. in Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Syrien und Afrika, werden über die Satellitenrelaisstation auf der US-Air-Base Ramstein durchgeführt. US-Drohnenpiloten auf verschiedensten Militärbasen nutzen Ramstein für die Steuerung der Killerdrohnen in weltweiten und illegalen Kriegseinsätzen. www.ramstein-kampagne.eu



01.09.2017 - 4. Bautzener Friedensfest

Am 1. September 2017 findet nunmehr zum 4. Mal das Bautzener Friedensfest statt. Wir wollen an diesem Tag gemeinsam, mit Euch und Ihnen anlässlich des Weltfriedenstages einen schönen Tag verbringen. Wir möchten an diesem Tag an all diejenigen denken, die von Gewalt und Krieg bedroht sind und daran erinnern, dass wir als Menschen dazu bestimmt sind, unser Leben unsere zwischenmenschliche Beziehung friedlich zu verwirklichen. www.facebook.com/BautznerFrieden www.bautzenerfrieden.de



12.08.2017 - Flashmob Stoppt Air-Base-Ramstein - Berlin Alexanderplatz

Der US-Militärstützpunkt Ramstein ist ein zentrales Drehkreuz für die Vorbereitung und Durchführung völkerrechtwidriger Angriffskriege. Die tödlichen Einsätze US-amerikanischer Kampfdrohnen, u.a. in Irak, Afghanistan, Jemen und Syrien, werden über die Satellitenrelaisstation auf der US-Air-Base Ramstein durchgeführt und hatten bisher zehntausende Todesopfer zur Folge – die absolute Mehrheit der Opfer waren unbeteiligte Zivilisten. www.ramstein-kampagne.eu www.krieg-im-jemen.de/drohnenkrieg



23. bis 25.06.2017 - Pax Terra Musica - Friedensfestival in Niedergörsdorf

Unsere Heimat ist die Erde * Unsere Religion ist die Liebe * Unsere Nationalität ist Mensch

Egal ob Du aus Europa oder von weiter weg kommst. Egal ob Du Eingeborener oder Einwanderer bist. Egal ob Du Frauen liebst oder Männer, ob Du Deine Haare färbst oder Dreadlocks hast, ob Du Designer-Klamotten trägst oder im Second-Hand-Laden einkaufst. Egal wie viele Arme der Gott hat an den Du glaubst und ob Du überhaupt an höhere Wesen glaubst. Solange Du für den Frieden zwischen allen Menschen auf der Welt bist, wollen wir mit Dir tanzen! Für den Musikgenießer gabs bei uns auf der Hauptbühne einen geschmeidigen Mix von HipHop bis Rock. Auf den Floors der



elektronischen Tanzmusik konntest du dich zu den fetten satten Sounds internationaler TopActs bewegen. Wir verbinden die, die gute Musik mögen, die Menschen helfen möchten, denen der Krieg alles genommen hat und vor allem möchten, dass diese Kriege gar nicht erst entstehen. Impressionen Pax Terra Musica 2017 Spenden für Pax Terra Musica 2017/2018

Berlin - 21.06.2017 - Kampfdrohnen-Protestkundgebung vor dem Bundestag

Kampfdrohnen für die Bundeswehr - ja oder nein?

Die Entscheidung, ob die Bundeswehr Kampfdrohnen aus israelischer Produktion erhält, wurde heute erst einmal aufgeschoben. Das ist erst einmal eine gute Nachricht. Nächste Sitzung des Haushalts- und des Verteidigungsausschusses mit einer eventuellen Entscheidung darüber ist nächste Woche. Das Thema ist also alles andere als erledigt. Die versprochene öffentliche Debatte in Deutschland über die Anschaffung sollte endlich geführt werden. Noch sind die Proteste gegen diese Waffen, die schon viele unschuldige Menschenleben gekostet haben, gering.



Hier die heutige kleine Demo in Berlin mit kurzen Redebeiträgen u.a. der Mitglieder des Verteidigungsausschusses Karl-Heinz Brunner (SPD), Andrej Hunko und Dr. Gesine Lötzsch (Die Linke), Frau Höge (B90/Grüne). Ein Beitrag von Thomas Hasel.

18.05.2017 - APPELL FÜR DEN FRIEDEN - Offener Brief zur Bundestagswahl 2017

„Wir wollen den Herren der Staatskunst nicht die Kompetenz bestreiten, die alleinige Kompetenz indes, für den Frieden tätig zu sein, können wie ihnen nicht zubilligen.“ (Siegfried Lenz)